Sacha Boey maaşına zam istiyor Galatasaray'ın savunma oyuncusu Sacha Boey, takımda kalması halinde maaşına zam talep ediyor.

Süper Lig'de ezeli rakiplerinin önünde 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da sezon başında ayrılığı gündeme gelen ancak ilerleyen süreçte form tutan ve takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Sacha Boey, bu performansıyla Avrupa takımlarının da dikkatini çekiyor.

Takımdaki iyi performansıyla şampiyonluğun kilit isimlerinde biri olan Boey ise takımda kalması halinde ücretine zam isteyecek.

Maaşına zam talep ediyor

Mevcut olarak 480 bin euro maaş alan 22 yaşındaki futbolcu, ücretinde iyileştirme isteyerek yaklaşık olarak 1 milyon euro talep edecek.

Galatasaray yönetiminin de Fransız oyuncunun takımda kalması için sözleşmede düzenlemeye gideceği öğrenildi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 33 karşılaşmaya çıkan Sacha Boey, 1 gol ve 4 asistle mücadele etti.