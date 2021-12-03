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    Sacha Boey ne zaman dönecek

    Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'nin, sakatlığına ilişkin tedaviyi sürdürdüğü ülkesinden Türkiye'ye dönüş tarihi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 15:49
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    Sacha Boey ne zaman dönecek

    Galatasaray 'da sakatlık sürecindeki tedavisine ülkesi Fransa'da devam edilen Sacha Boey'nin, Türkiye'ye dönüş tarihi belli oldu.

    12 ARALIK'TA DÖNECEK

    21 yaşındaki sağ bek, 12 Aralık'ta Türkiye'de olacak. Sağlık ekibi, Florya'da son kontrolleri yaptıktan sonra genç oyuncunun takıma katılmasını planlıyor.

    Sacha Boey ne zaman dönecek #1

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