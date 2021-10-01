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Sacha Boey, Rizespor maçında forma giyemeyecek
Marsilya maçında sakatlanan Sacha Boey, Süper Lig'de oynanacak Rizespor maçında oynayamayacak.
- Haber Merkezi
- 01.10.2021 - 16:53
Marsilya deplasmanında Avrupa Ligi'ndeki liderliğini koruyan Galatasaray'da Sasha Boey üzüntüsü yaşanıyor.
Yeniden sakatlanan genç sağ bek Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
21 yaşındaki futbolcu 1 ay süren sakatlığının ardından Marsilya maçı ile sahalara dönmüştü.
TERİM DİNLENDİRECEK
NTV Spor'un haberine göre; mücadelenin 65'inci dakikasında sakatlanan Boey, pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında dinlendirilecek.
Teknik Direktör Fatih Terim, Karadeniz ekibi karşısında sağ bekte DeAndre Yedlin'e görev verecek. Sezon başında Rennes'den transfer edilen Boey, Sarı kırmızılı formayı 7 maçta giydi.