Sacha Boey sahalara ne zaman dönecek

Galatasaray'ın başarılı sağ beki Sacha Boey'in ,sahalara milli aranın ardından dönmesi bekleniyor. Bu da genç oyuncunun en az 2 maçı kaçırması anlamına geliyor.

Süper Lig'in dev takımı Galatasaray'da Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle bir türlü sahadaki yerini alamadı.

Takıma dönüşü uzadıkça uzayan Fransız sağ bekin yokluğu aranırken genç oyuncunun, milli ara sonrasına kadar forma giymesi zor gözüküyor.

Sarı-kırmızılı takımda Boey'in yokluğunda, Gaziantep FK ve Lokomotiv Moskova maçlarında yine Yedlin'in oynaması bekleniyor.

BOEY TARAFTARLARA SESLENDİ

Öte yandan Sacha Boey, Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

Fransız futbolcu yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili taraftarlar, sizlere şu anki durumumu ve sahadaki eksikliğimi anlatmak için yazıyorum... Bildiğiniz gibi sakatlığım, takımda olmamı ve Galatasaray'ın renklerini gururla savunmamı engelliyor.

Benim için kolay bir zaman değil ama bu durumdan da bir tecrübe ediniyorum. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Aklımda tek bir hedef var; hepinizin önünde sahalara geri dönmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak."

Galatasaray forması ile 7 maça çıkan 21 yaşındaki Fransız futbolcu, 1 gol kaydetti.