Sacha Boey seccadesini yanından ayırmıyor Galatasaray'ın Molde'yi mağlup ederek Devler Ligi gruplarına kalmasının ardından sarı-kırmızılıların başarılı sağ beki Sacha Boey, stattan çıkarken seccade ile görüntülendi.

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ensonhaber.com

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Molde'yi geçip gruplara kalmasının ardından Fransız yıldız Sacha Boey'in, Cedric Bakambu ile Ali Sami Yen'den ayrılırken seccadesini de yanında taşıdığı görüldü.

Boey'in o görüntüleri, taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Seccadesi özel olarak yapıldı

Geçtiğimiz senelerde Müslüman olduğunu açıklayan Sacha Boey'in yanında taşıdığı seccadenin özel olarak yapıldığı biliniyor. Başarılı futbolcu, aynı seccade ile daha önce de paylaşım yapmıştı.