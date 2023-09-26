Sacha Boey: Takıma en fazla faydayı vermeye çalışıyorum Galatasaray'ın, İstanbulspor'u 1-0 yendiği maçın ardından konuşan sarı-kırmızılı futbolcu Sacha Boey, "Önemli olan kazanmamız ve kazanıyoruz." dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



Galatasaray'da Sacha Boey, karşılaşmayı değerlendirdi.

"Takıma en fazla faydayı vermeye çalışıyorum"

Boey, "Yaptığım çalışmalarla takıma en fazla faydayı vermeye çalışıyorum. Performansımı yükseltmeye çalışıyorum. Önemli olan kazanmamız ve kazanıyoruz." dedi.

Fransız yıldız açıklamalarını, "Açıkçası etkilemiyor oyuncu rotasyonları. Bazı oyuncular girip çıksa da dengemizi bozmuyor. Herkes birbirini tanıyor ve iyi oynuyor." diye sürdürdü.

"Taraftarlara çok çok teşekkür ediyorum"

Sacha Boey, son olarak, "Taraftarlara çok çok teşekkür ediyorum. Maksimum derecede onların gurur duyacağı bir takım olmaya çalışıyoruz." sözlerini kullandı.