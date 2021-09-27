Sacha Boey takımla çalışmalara başladı

Galatasaray, Fransa temsilcisi Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sacha Boey, uzun zaman sonra takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, interval koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

BOEY SAKATLIĞINI ATLATTI

Sakatlığını atlatan Sacha Boey, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Galatasaray, Marsilya karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Boey'in yokluğunda Yedlin, sağ bekte görev alsa da takıma yeterli katkıyı sağlayamamıştı.