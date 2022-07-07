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    Sacha Boey'den Fatih Terim paylaşımı

    Geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen; yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Sacha Boey, Fatih Terim’le çekildiği fotoğrafı paylaşarak Okan Buruk ve yönetime göndermede bulundu.
    • 07.07.2022 - 14:23
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    Sacha Boey'den Fatih Terim paylaşımı

    Yeni sezonda takımdan ayrılacak isimlerden biri olan 21 yaşındaki Sacha Boey’in kadro dışı kaldığı söylentileri konuşuluyordu.

    Genç sağ bek bu söylentilerin ardından hesabında paylaşım yaptı.

    Büyük gönderme

    Sarı-kırmızılı ekibe Fatih Terim döneminde katılan Boey, geçen sezon birlikte çekildikleri bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak yönetime ve yeni teknik direktör Okan Buruk'a göndermede bulundu.

    İşte Sacha Boey'in paylaşımı:

    Sacha Boey den Fatih Terim paylaşımı #1

    Gol veya asist katkısı verememişti

    Boey geçen sezon Süper Lig'de sadece 13 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı sağlayamadı.


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