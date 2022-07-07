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Sacha Boey'den Fatih Terim paylaşımı
Geçtiğimiz sezonun başında transfer edilen; yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Sacha Boey, Fatih Terim’le çekildiği fotoğrafı paylaşarak Okan Buruk ve yönetime göndermede bulundu.
- 07.07.2022 - 14:23
Yeni sezonda takımdan ayrılacak isimlerden biri olan 21 yaşındaki Sacha Boey’in kadro dışı kaldığı söylentileri konuşuluyordu.
Genç sağ bek bu söylentilerin ardından hesabında paylaşım yaptı.
Büyük gönderme
Sarı-kırmızılı ekibe Fatih Terim döneminde katılan Boey, geçen sezon birlikte çekildikleri bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak yönetime ve yeni teknik direktör Okan Buruk'a göndermede bulundu.
İşte Sacha Boey'in paylaşımı:
Gol veya asist katkısı verememişti
Boey geçen sezon Süper Lig'de sadece 13 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı sağlayamadı.