Sacha Boey'den Süper Lig itirafı Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, "Bence Türkiye'de oynadıktan sonra her yerde oynayabilirsiniz. Bu da kariyerimin geri kalanında bana çok yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

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Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Alman devi Bayern Münih'e imza atan ve bu bedelle Süper Lig rekorunu kıran Sacha Boey, Telefoot'a özel bir röportaj verdi.

Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih'in evinde Borussia Mönchengladbach'ı 3-1'lik skorla yendiği maçın 62. dakikasında oyuna dahil olan ve yeni takımıyla ilk maçına çıkan gösterdiği performansla beğenileri toplamıştı.

"Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri"

Bayern'le ilk maçına çıkan Fransız futbolcu, birçok itirafta bulunurken açıklamalarına şu şekilde başladı:

Bayern Münih, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Çok büyük bir kurum, şampiyonluklar kazanan bir makineyi temsil ediyor. Kingsley Coman ve Dayot Upamecano gibi Fransız oyuncular burada oynuyor ve çok iyi bir izlenim bırakıyorlar. Ben de aynısını yapmaya çalışacağım. Beni çok iyi karşıladılar ve üzerimde baskı oluşturmamamı, sadece bildiğim şekilde oynamamı söylediler.

"Kendimi hemen kanıtlamam gerekiyor"

Kendini kanıtlaması gerektiğini söyleyen Sacha Boey, şu sözleri sarf etti:

Nasıl savunma ve hücum yapacağını bilen oldukça agresif bir oyuncuyum. Her zaman yüzde 200'ümü vermeye çalışırım. Sahaya enerjimi veririm. Benden hemen performans beklendiğini biliyorum. Uyum sağlamak için zamanım olmayacak. Kendimi hemen kanıtlamam gerekiyor ve ben buna hazırım.

"Türkiye'de oynadıktan sonra her yerde oynayabilirsiniz"

Galatasaray dönemiyle ilgili de konuşan 23 yaşındaki isim, şu ifadeleri kullandı: