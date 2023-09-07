Sacha Boey'den Suudi Arabistan açıklaması Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, Suudi Arabistan'dan 100 milyon euroluk bir teklif alması halinde bu ülkeye transfer olabileceğini söyledi.

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu rakiplerinin önünde şampiyon olarak noktalayan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da, takımda öne çıkan isimlerin başında Sacha Boey yer almıştı.

2023-2024 sezonuna da istekli bir şekilde başlayan savunma oyuncusu, So Foot dergisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Elbette giderim"

Sağ bek oyuncusu, "Suudi Arabistan'dan 100 milyon euro teklif alsan gider misin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Elbette giderim. Geleceği düşünmek ve aileye iyi yaşam şartları sunmak önemli. Benzema’yı çok eleştirdiler ama böyle bir teklife nasıl hayır diyeceksiniz. Gerçekçi olmak lazım.

"Premier League hayalim var"

Hayalindeki takım hakkında konuşan 22 yaşındaki oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Bir takımdan ziyade Premier League hayalim var. Tabii PSG forması giymek de güzel olurdu ama hayal boyutunda, bir arzu ve istek değil bu.

"Müzik olsun istemiyorum"

Gece yaşantısı olmadığı için İstanbul'un en güzel gece kulüplerinin hangisi olduğunu bilmediğini söyleyen Sacha Boey, "Cenaze törenin için bir şarkı seçecek olsaydın bu hangi şarkı olurdu?" şeklindeki soru üzerine de şu cevabı verdi: