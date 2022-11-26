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    Sacha Boey'e Lyon kancası

    Galatasaray'da son dönemdeki performansıyla beğeni alan Sacha Boey'e son olarak Fransız devi Lyon talip oldu.
    • 26.11.2022 - 10:13
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    Sacha Boey'e Lyon kancası

    Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Sacha Boey'e teklifler yağıyor.

    Son olarak Fransız devi Olympique Lyon, yıldız bekin bonservisini almak için devreye girdi.

    Sacha Boey e Lyon kancası #1

    Avrupa kulüpleri istiyor

    Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Sacha Boey, Avrupa kulüplerinin kıskacında. Fransız sağ bek oyuncusuna Ligue 1'in köklü ekibi Olympique Lyon talip oldu.

    Sarı-kırmızılılar, Boey için Fransız ekibinden gelen teklifi değerlendirdi. Takvim'in haberine göre Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının 8 milyon euro tutarı az bulduğu ve gelen bu teklifi reddettiği öğrenildi. Galatasaray, Boey ile yolların ayrılması durumunda bu mevkiye transfer yapmak durumunda.

    Sacha Boey e Lyon kancası #2

    Boey'in amacı şampiyonluk

    2021-22 sezonunda Ligue 1 ekibi Rennes'ten transfer edilen Boey, bu sezon Galatasaray'da 13 maçta görev aldı ve 1 asist üretti.

    Fransa'da daha önce Dijon takımında da oynayan Boey'in 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.

    22 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyor. Sacha Boey, taraftarların da beğendiği isimler arasında.

    Sacha Boey e Lyon kancası #3


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