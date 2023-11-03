Sacha Boey'in Galatasaray'dan istediği yıllık maaş Galatasaray'ın en etkili isimlerindne biri olan Sacha Boey'in maaşına zam yapmak isteyen yönetim şimdilik anlaşma sağlayamadı. Fransız futbolcu, sarı-kırmızılılardan 2 milyon euroluk teklifi yükseltmelerini istedi.

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Geçen sezon başladığı çıkışını bu sezon da sürdüren ve tek hedefi Fransa Milli Takımı olan Sacha Boey, ücretine alacağı zamla birlikte daha da morallenecek.

480 bin euro (14.5 milyon TL) kazanan ve takımın en az alan yabancı ismi olan Fransız oyuncuyu yeni sözleşme kadar Fransa A Milli Takımı'na çağrılma ihtimali motive ediyor.

Yeni sözleşme görüşmelerini de sürdüren Boey, sarı-kırmızılıların 2 milyon euroluk teklifini az bularak 3 milyon euro istedi.

Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken iki tarafın da orta yolu bulmak istediği de gelen haberler arasında.

Gece hayatı yok

Öte yandan Boey'in Fransa'da yaşayan yakınları, İstanbul'a gelip Galatasaraylı oyuncuyla birlikte yaşamaya başladı. Gece hayatı olmayan Sacha Boey, izin günlerinde yakınları ile birlikte vakit geçiriyor ve konsantrasyonu dağılmıyor.

Piyasa yapmak istiyor

Fransa A Milli Takımı'na seçilmeyi kariyer hedefi olarak belirleyen 23 yaşındaki sağ bek, Bayern Münih ve Manchester United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında piyasa yapacak.

İngiliz basını da Boey için Manchester United'ın sıkı bir takip sürdürdüğü ve oyuncunun maçlarını mercek altına aldığını sık sık duyuruyor. Haberlere göre bu performansı sürerse sezon sonu kapıyı çalacaklar...