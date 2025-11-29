Sadettin Saran, Jhon Duran'a destek verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşırken sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin tek golü Anderson Talisca’dan geldi.

Müsabakaya yedek başlayan ve 60. dakikada Youssef En-Nesyri’nin yerine dahil olan Jhon Duran, 90+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

KIRMIZI GÖRDÜ, BRANN MAÇINDA YOK

Duran, rakip ceza yayı önünde Raemaekers’a yaptığı hareket sonrası, rakip futbolcu yerde kalırken hakem Ricardo De Burgos o bölgeye gitti ve Jhon Duran’a kırmızı kartını çıkardı.

Cezalı duruma düşen Jhon Duran, Brann karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SADETTİN SARAN TRİBÜNDE ALKIŞLADI

Kolombiyalı golcünün bu ani tepkisi tartışma yaratırken, tribünlerdeki bir görüntü olayın başka bir yönünü gündeme taşıdı.

Karşılaşma sırasında çekilen görüntülerde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Duran'ın kırmızı kart gördüğü ana önce şaşkın bir ifadeyle baktığı, ardından ayağa kalkarak futbolcusunu alkışladığı görülüyor.

Başkanın bu jesti, sosyal medyada "Duran'a moral desteği", "Oyuncusunu sahiplenen başkan" yorumlarıyla paylaşıldı.

Duran'ın ailesine yönelik küfür provokasyonunun kırmızı karta sebep olduğu iddiaları gündeme gelirken, Saran'ın bu hareketi futbolcusuna moral ve sahiplenme mesajı olarak değerlendirildi.