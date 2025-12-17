Sadettin Saran kendisine çağrı yapan dönerciye cevap verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan sosyal medyada yüzleri güldüren bir paylaşım geldi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde faaliyet gösteren bir dönercinin paylaştığı video, Saran’ın tek cümlelik yorumu sonrası yankı uyandırdı.

ESNAF, SADETTİN SARAN'A SESLENDİ

Torbalı’daki esnaf, yayınladığı videoda Sadettin Saran’a seslenerek dikkat çeken bir vaatte bulundu.

Dönerci, Saran’ın videoya yorum yapması halinde önümüzdeki hafta salı günü tüm öğrencilere ücretsiz döner dağıtacağını açıkladı.

'YORUM YAPARSANIZ ÜCRETSİZ DAĞITACAĞIM'

Mesajını, "Top sizde" sözleriyle tamamladı.

Sadettin Saran, bu çağrıyı yanıtsız bırakmadı.

"SÖZÜNÜ TUT"

Videonun altına “Sözünü tut” ifadesini yazan Saran, hem dönerciye hem de sosyal medya kullanıcılarına net bir mesaj verdi.

Saran'ın bu yorumu saatler içerisinde binlerce beğeni aldı.