Sadettin Saran'a Rize'de atmaca sürprizi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'in 13. haftasında dün Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde Rize'de bir dizi sosyal etkinliğe katıldı.

Bu kapsamda Pazar ilçesindeki Fuat Ergenç İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Saran, öğrencilerle bir araya gelip, forma ve çanta dağıttı.

Ziyarette öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Saran, okul yönetimi ve öğretmenlerle de kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

ATMACAYI GÖRÜNCE DAYANAMADI

Saran'ın okul ziyaretine büyük ilgi gösteren öğrenciler, forma ve çanta hediyeleriyle büyük sevinç yaşadı.

Ziyaretin en dikkat çeken anı, yerel kültürde önemli bir yere sahip atmaca kuşunun, Sadettin Saran'ın koluna konulması oldu.

"YANIMDA GÖTÜREBİLİR MİYİM?"

Atmacayı dikkatle tutan ve yakından inceleyen Saran, "Atmaca çok güzel. Yanımda götürebilir miyim?" şeklinde espri yaptı.

Bir süre atmacayı kolunda taşıyan Başkan Saran, çevresindekilerle sohbet ederek bölgenin kültürel geleneği hakkında bilgi aldı.