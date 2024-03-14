Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilmişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, burada kürsüye çıkarak yaptığı açıklamayla başkanlığı bırakacağını resmen açıklamıştı.
Koç, başkanlığa tek adaylarının iş adamı Sadettin Saran olduğunu söylemişti.
Yaşanan bu gelişme üzerine ise Saran, Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili çalışmaları başlattığını duyurdu.
"Şampiyonluk için yola çıkıyoruz"
İTO'nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, Oda'nın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu köklü kurumdaki kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi.
Oda'nın ülke için önemine değinen Saran, şunları kaydetti:
Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İTO meclisinden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil, aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve Olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
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