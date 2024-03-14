Sadettin Saran'dan başkanlık sözleri: "Şampiyonluk için yola çıkıyoruz" Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığı adaylığıyla ilgili çalışmaları nedeniyle İTO meclis üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağan Şubat ayı toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, burada kürsüye çıkarak yaptığı açıklamayla başkanlığı bırakacağını resmen açıklamıştı.

Koç, başkanlığa tek adaylarının iş adamı Sadettin Saran olduğunu söylemişti.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Saran, Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili çalışmaları başlattığını duyurdu.

"Şampiyonluk için yola çıkıyoruz"

İTO'nun mart ayı meclis toplantısında konuşan Sadettin Saran, Oda'nın bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade ederek, bu köklü kurumdaki kısa mesaisinde çok kıymetli insanlar tanıdığını söyledi.

Oda'nın ülke için önemine değinen Saran, şunları kaydetti: