Sadettin Saran'dan gol sonrası büyük sevinç

- Fenerbahçe, Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
- 90+5'te gelen beraberlik golü sonrası Başkan Sadettin Saran büyük sevinç yaşadı.
- Saran'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu ve taraftarlar tarafından övgüyle karşılandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 14'üncü haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırladı.
İlk yarıda Sane'nin golüyle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, Duran'ın 90+5'te attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maç 1-1 berabere bitti.
Mücadelede Fenerbahçe'nin 90+5'te bulduğu gol sonrası Başkan Sadettin Saran, büyük bir sevinç yaşadı.
UZATMALARDA GELEN GOLLE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Saran'ın ayağa kalkıp yumruklarını havaya kaldırdığı, çevresindekilerle sarılıp coşkuyla kutlama yaptığı görüntüler kameralara yansıdı.
Bu anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken taraftarlar başkanın takımına duyduğu tutkuya övgüler yağdırdı.
İşte Saran'ın gol sevinci...