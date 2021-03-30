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Sadık Çiftpınar ameliyat oldu
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Sadık Çiftpınar'ın ameliyat olduğu öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 18:26
- Güncelleme : 30.03.2021 - 18:29
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar ameliyat edildi.
BEL FITIĞI AMELİYATI GEÇİRDİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun bel fıtığı ameliyatı geçirdiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Oyuncumuz Sadık Çiftpınar bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."