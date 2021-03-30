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    Sadık Çiftpınar ameliyat oldu

    Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Sadık Çiftpınar'ın ameliyat olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 18:26
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 18:29
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    Sadık Çiftpınar ameliyat oldu

    Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar ameliyat edildi.

    BEL FITIĞI AMELİYATI GEÇİRDİ

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcunun bel fıtığı ameliyatı geçirdiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

    Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

    "Oyuncumuz Sadık Çiftpınar bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

    Sadık Çiftpınar ameliyat oldu #1

    Sadık Çiftpınar'dan Serdar Ali Çelikler'e cevap -  HABERİ

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