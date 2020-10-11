Sadık Çiftpınar: Forma için fırsat bekliyorum

Fenerbahçe'nin başarılı stoperlerinden Sadık Çiftpınar, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sadık, forma için hazır olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar, hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Sadık, "Girdiğimiz gol pozisyonları değerlendirdiğimiz sürece sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Ligde iyi bir gidişatımız var, araya galibiyetle girdik. Milli aradan dönecek arkadaşlarımızla birlikte taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

"F.BAHÇELİLERİ ŞAMPİYONLUĞA KAVUŞTURACAĞIZ"

Şampiyonluğa gideceklerine inandıklarını söyleyen defans oyuncusu, "Rakibi kaleye ne kadar uzak tutarsak ne kadar iyi ama ben iki tarafta da elimden geleni yapıyorum. Çoğumuz birlikte oynamamış oyunculardık. Kime fırsat gelirse, elinden geleni yapacak ve Fenerbahçelileri özlediğimiz şampiyonluğa kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜÇLÜ OLMAM LAZIM"

Oynamak istediğini söyleyen Sadık, "Çalışmayı çok seviyorum, mevkimin gerekliliklerinden biri de bu. Çok güçlü olmam lazım. 4-5 maçtır kulübede oturuyoruz, kendimizi diri tutmamız lazım. Geçen sene de 13. 14. haftada formayı almıştım, bu sene de fırsatı bekliyorum ve kendimi hazır tutmaya çalışıyorum." diye konuştu.