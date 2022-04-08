Sadık Çiftpınar sözleşmesini feshetti

Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynanan maç esnasında skandal bir harekete imza atan ve daha sonrasında özür dileyen Sadık Çiftpınar, Yeni Malatya ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Süper Lig’in 30 haftasında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor’a konuk olmuştu. Mücadeleye Malatya ekibinin tecrübeli futbolcusu Sadık Çiftpınar’ın yaşadığı olay damgasını vurdu. Yeni Malatyaspor’da Sadık ile ilgili gelişme yaşandı.

Sadık protesto edildi, çıkmak istedi

Bu esnada Yeni Malatyasporlu taraftarları, Sadık Çiftpınar’ı sert şekilde protesto etmeye başladı. Top her Sadık Çiftpınar’a geldiğinde taraftarlar ıslıklamaya başladı.

Bunun üzerine ise Sadık, kulübeye yönelerek çıkmak istedi. Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir ve takım arkadaşlarının yanı sıra, başta Umut Bozok olmak üzere tüm Kasımpaşalı oyuncular, Sadık’ın sahadan çıkmasına engel oldu.

Soyunma odasına gitti

Tepkiler şiddetini devam ettirirken Sadık, kenara değişiklik işareti yaptı. İkna edilen Sadık, değişiklik hazırlanana kadar sahada kaldı. 79. dakikada kenara gelen Sadık Çiftpınar, direkt olarak soyunma odasına yöneldi. 79. dakikada Sadık Çiftpınar, taraftarların protestosu eşliğinde oyundan alındı yerine Gameli Awuku girdi.

Maçtan sonra Yeni Malatyaspor tribünlerinden çekilen görüntülerde Sadık Çiftpınar’ın, taraftarlara doğru yaptığı hareket şok etkisi yarattı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla yaşananlardan dolayı özür dilerken, şu ifadelere yer verdi:

“İlk kez 2014-2015 sezonunda formasını giydiğim Süper Lig’e yükseliş mücadelesinde onurla yer aldığım Yeni Malatyaspor formasıyla dün hayatımın en kötü gününü yaşadım. 7 aydır maaş almadan şu anda detaylandıramayacağım imkansızlıklara rağmen varını yoğunu takımı için ortaya koyan koşullar ne olursa olsun maddi manevi fedakarlıklar yapan; sakat olduğu bir çok dönemde bile ağrılarla ve sağlığını riske atarak sahada olup takıma katkı sağlamak isteyen, içerisinde bulunduğumuz ve Süper Lig seviyesine hiç yakışmayan kötü şartlara rağmen kendisinden çok takım arkadaşlarını motive etmeye çalışan, FIFA’ya başvurup tek taraflı fesih hakkı olan özellikle yabancı uyruklu takım arkadaşlarına şifahen verilen sözlere kefil olup, kendilerini ikna edip, takıma dönmesini sağlayan ve bu sözlerin defalarca tutulmayıp, futbolcular karşısında yalancı durumuna düşürülen bir takım kaptanı olarak dün yediğimiz ikinci gol sonrası her şeyin tek sorumlusu benmişim gibi şahsıma ve aileme yönelik protestolar ve hiçbir haysiyeti insanın kaldıramayacağı sinkaflı küfürler öfke patlaması yaşamama neden oldu.

Sıkıntılı geçen 7-8 ayın birikimi ve tamamen öfke kontrolümü kaybetmemden dolayı ortaya çıkan kesinlikle doğru olmayan tepkim için başta Malatya şehri olmak üzere tüm futbolseverlerden özür diliyorum. Kümede kalma savaşının psikolojisiyle ne olursa olsun bir profesyonel futbolcuya yakışmayacak o görüntüye sebebiyet vermek hiçbir şekilde kabul edilemez. Söz konusu olayın herkesi olduğu gibi beni ve ailemi de derinden yaraladığını belirterek bir kez daha özürlerimi iletiyorum.”





Sözleşmesini feshetti

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor’la sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Deneyimli oyuncu yaptığı hareket sonrası kadro dışı bırakılmıştı.