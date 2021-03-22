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    Sadık Çiftpınar'dan Serdar Ali Çelikler'e cevap

    Sadık Çiftpınar'dan Serdar Ali Çelikler'e cevap

    Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperlerinden Sadık Çiftpınar, idman yeleğini fırlattığı için kadro dışı kaldığı iddialarına yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 13:08
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    1-1'lik eşitlikle sona eren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin sonrasında spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

    Haber Global'de konuşan Serdar Ali Çelikler Sadık Çiftpınar'ın idari cezalı olduğu için kadroya alınmadığını söyledi.

    Sadık Çiftpınar dan Serdar Ali Çelikler e cevap #1

    "SADIK SAKAT DEĞİL"

    Savunma oyuncusunun sakat olmadığını söyleyen Çelikler, "Sadık sakat değil, forma yeleğini yere attığı için oynamıyor, cezalı. Sakat falan değil. İdmanda yeleği yere atıyor. Sinan Gümüş ve Sadık disiplinsiz davranışları nedeniyle kadroya giremedi. Sinan Gümüş affedildi, Sadık haftaya affedilir." dedi.

    Sadık Çiftpınar dan Serdar Ali Çelikler e cevap #2

    "BELİMİN MR SONUCUNU PAYLAŞABİLİRİM"

    Bu sözler sonrasında Sadık Çiftpınar'dan da yorumcunun iddialarına cevap geldi. Sadık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir TV kanalında, hakkımda çıkan asılsız iddialara lütfen itibar etmeyin. Kadroda olmayışımın sebebi kesinlikle bahsedildiği gibi değildir. Çok değerli spor yorumcusu, merak ediyorsa eğer belimle ilgili MR sonuçlarını kendisiyle de paylaşabilirim." diyerek Serdar Ali Çelikler'in iddialarını net bir dille yalanladı.

    Sadık Çiftpınar dan Serdar Ali Çelikler e cevap #3

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