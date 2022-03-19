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- Sadık Çiftpınar'dan taraftara hareket
Sadık Çiftpınar'dan taraftara hareket
- Haber Merkezi
- 19.03.2022 - 17:45
- Güncelleme : 19.03.2022 - 17:54
Süper Lig 'in 30. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.
Yeni Malatyaspor'da kaptan Sadık Çiftpınar, tepkiler üzerine taraftara doğru hareket yaptı.
Bu hareket sonrasında taraftarın protestosu daha da artınca, kaptanlık pazubandını da çıkararak kenara geldi.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)
80. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI
Takım arkadaşları ve Kasımpaşalı futbolcuların sakinleştirmesi sonrasında tecrübeli futbolcu, bir süre oyuna devam ettikten sonra 80. dakikada yerini Philip Awuku'ya bıraktı.
KADRO DIŞI BIRAKILDI
Son olarak Yeni Malatyaspor'dan konuyla alakalı açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Yeni Malatyaspor'un açıklamasında, "Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.