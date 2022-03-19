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Sadık Çiftpınar'dan taraftara hareket

Sadık Çiftpınar'dan taraftara hareket

Yeni Malatyaspor'un kaptanı Sadık Çiftpınar, tepkiler üzerine taraftara doğru hareket yaptı. Sonrasında taraftarın protestosu daha da artınca kaptanlık pazubandını da çıkararak kenara geldi.