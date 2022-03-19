Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
616.666
1.90%
BTXN Coin
39.09
0.20%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C
    Sadık Çiftpınar'dan taraftara hareket

    Sadık Çiftpınar'dan taraftara hareket

    Yeni Malatyaspor'un kaptanı Sadık Çiftpınar, tepkiler üzerine taraftara doğru hareket yaptı. Sonrasında taraftarın protestosu daha da artınca kaptanlık pazubandını da çıkararak kenara geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 17:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig 'in 30. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

    Yeni Malatyaspor'da kaptan Sadık Çiftpınar, tepkiler üzerine taraftara doğru hareket yaptı.

    Bu hareket sonrasında taraftarın protestosu daha da artınca, kaptanlık pazubandını da çıkararak kenara geldi.

    Sadık Çiftpınar dan taraftara hareket #1(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

    80. DAKİKADA OYUNDAN ALINDI

    Takım arkadaşları ve Kasımpaşalı futbolcuların sakinleştirmesi sonrasında tecrübeli futbolcu, bir süre oyuna devam ettikten sonra 80. dakikada yerini Philip Awuku'ya bıraktı.

    KADRO DIŞI BIRAKILDI

    Son olarak Yeni Malatyaspor'dan konuyla alakalı açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

    Yeni Malatyaspor'un açıklamasında, "Profesyonel Futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa SK müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

    Sadık Çiftpınar dan taraftara hareket #2

    Sadık Çiftpınar dan taraftara hareket #3

    Sadık Çiftpınar dan taraftara hareket #4


    İlginizi Çekebilir

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!

    Tarihi İshak Paşa Sarayı ziyaretçi akınına uğruyor
    Kültür Sanat

    Tarihi İshak Paşa Sarayı ziyaretçi akınına uğruyor

    Emre Mor'dan hat-trick
    Futbol

    Emre Mor'dan hat-trick

    Görüş Bildir