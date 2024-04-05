Sadri Şener'den Fenerbahçe tepkisi: Özür dileselerdi Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, PFDK'nin Fenerbahçeli oyunculara verdiği cezalar için, "TFF ve Tahkim Kurulu Fenerbahçe'den özür dilesin!" şeklinde konuştu.

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar ve sonrasında açıklanan PFDK kararları futbol camiasında geniş yankı buldu.

Bu kararlara yönelik Trabzonspor cephesinden yeni bir tepki, kulübün eski başkanlarından Sadri Şener'den geldi.

Sadri Şener, Trabzonspor ve Fenerbahçe takımlarına verilen cezaların orantısız olduğunu belirterek TFF Disiplin ve Tahkim Kurulu'nu eleştirdi.

"TFF özür dilemeli"

Haber 61' yaptığı değerlendirmesinde, özellikle Fenerbahçe oyuncularına verilen cezaların hafifliğini vurgulayan Şener, bu durumu eleştiri konusu yaparak, "Bence TFF Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu, Fenerbahçe oyuncularına ceza verdiği için özür dilemeli." dedi.