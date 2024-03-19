Sadri Şener'den Fenerbahçe'ye şike göndermesi: 2011'de küme düşeceklerdi Sadri Şener, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında yorum yaptı. Eski başkan, Ali Koç'un "gerekirse 1. Lig'de oynarız" sözlerine 2010-2011 sezonu üzerinden cevap verdi.

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Trabzonspor’un eski başkanlarından Sadri Şener, olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bordo mavili kulübün şampiyonluk kupasının gasp edildiği 2010-2011 sezonundaki şike sürecinde başkan olan Şener, Ali Koç’un gerekirse 1. Lig’de oynarız söylemine “Esasında şike sürecinde şikeden dolayı oynayacaklardı, o zaman şimdi oynasınlar.” şeklinde yanıt verdi.

"Yanlış hakem atandı"

Eski Başkan Şener, Trabzonspor Fenerbahçe maçında yaşananların hiç olmaması gereken olaylar olduğunu belirterek “Kim suçlu kim değil benim karar vermem mümkün değil. Bence maça yanlış hakem atandı. Halil Umut Meler Türkiye’nin en iyi hakemlerinden bir olmasına rağmen geçirdiği bir travma var. Öyle bir hakemi böyle bir maça vermek yanlış. Adam psikolojik olarak ne Trabzon ne de Fener’in faullerini kolay çalacak bir durumda değildi. Başka bir hakem verilmeliydi. En büyük yanlış buydu.” dedi.

"Fenerbahçeli futbolcular boksör gibi"

Bizim seyircilerin sahaya atlaması ne kadar yanlışsa, Fenerbahçeli futbolcuların boksör gibi ortalıkta dolaşmaları da bir yanlış. Bu yıllardır gelen bir olay Fenerbahçe maçlarında. Üzücü bir durum bir daha olmamasını temenni ediyorum.

"Fenerbahçe'nin ruhunda var"

Karşılıklı restleşmenin, birbirini sevmemenin saymamanın baş nedenlerinden biri bence, Fenerbahçe’nin sanki bu ligin sahibi gibi, onlarsız hiç birşey olmaz gibi davranması, insanlara yukarıdan bakış biçimleri, küçük görmeleri bu sonuçları yaratıyor. Trabzon’u küçük göremiyorsun olmuyor tabi, ama Pendik’i görüyor, gidiyor futbolcu hareketler yapıyor. Bu Fenerbahçe’nin ruhunda olan bir şey, düzeltilebilir mi düzeltilemez mi onu bilmiyorum. Ama şu da var, bizim Trabzon da bu konularda hiçbir zaman ezilmez o da doğru.

"Şikeden küme düşeceklerdi"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “1. Lig’de oynarız, ligden çekiliriz” tarzındaki söylemlerini değerlendiren Şener “Esasında şike sürecinde şikeden dolayı oynayacaklardı, o zaman şimdi oynasınlar. Büyük bir camia bunu kabul etmek lazım, ama bunu yarın Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da yaparsa o zaman ne olur. Bunu akılcı bir şekilde masaya oturup konuşmak lazım.” dedi.

"Artistlik ruhlarında var"