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    Şafak Sezer'den Sivasspor idmanını ziyaret

    Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Sivasspor'un gerçekleştirdiği antrenmanın konuğu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 10:14
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    Şafak Sezer'den Sivasspor idmanını ziyaret

    Ünlü oyuncular Şafak Sezer ve Ömer Kurt ile şarkıcı Ercan Avşar, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'u ziyaret etti.

    HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

    Kırmızı-beyazlı kulübü ziyarete gelen Sezer, Avşar ve Kurt'u, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz karşıladı.

    Tesislerde yapılan antrenmanı da izleyen oyuncular; kulüp yöneticileri, futbolcular Erdoğan Yeşilyurt ve Uğur Çiftçi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Şafak Sezer den Sivasspor idmanını ziyaret #1

    Şafak Sezer den Sivasspor idmanını ziyaret #2

    Şafak Sezer den Sivasspor idmanını ziyaret #3

    Şafak Sezer den Sivasspor idmanını ziyaret #4

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