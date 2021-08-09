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- Şafak Sezer'den Sivasspor idmanını ziyaret
Şafak Sezer'den Sivasspor idmanını ziyaret
Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Sivasspor'un gerçekleştirdiği antrenmanın konuğu oldu.
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 09:49
- Güncelleme : 09.08.2021 - 10:14
Ünlü oyuncular Şafak Sezer ve Ömer Kurt ile şarkıcı Ercan Avşar, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'u ziyaret etti.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Kırmızı-beyazlı kulübü ziyarete gelen Sezer, Avşar ve Kurt'u, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz karşıladı.
Tesislerde yapılan antrenmanı da izleyen oyuncular; kulüp yöneticileri, futbolcular Erdoğan Yeşilyurt ve Uğur Çiftçi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.