Şafak Sezer'den Sivasspor idmanını ziyaret

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Sivasspor'un gerçekleştirdiği antrenmanın konuğu oldu.

Ünlü oyuncular Şafak Sezer ve Ömer Kurt ile şarkıcı Ercan Avşar, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'u ziyaret etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Kırmızı-beyazlı kulübü ziyarete gelen Sezer, Avşar ve Kurt'u, kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz karşıladı.

Tesislerde yapılan antrenmanı da izleyen oyuncular; kulüp yöneticileri, futbolcular Erdoğan Yeşilyurt ve Uğur Çiftçi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.