Saffet Akyüz: Okan Buruk adım adım yukarı çıkan bir antrenör Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un adım adım yukarı çıktığını ve bunu da hak eden bir antrenör olduğunu söyledi.

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İHA

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine dernekle ilgili çalışmalar, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı ve ligdeki golcüler hakkında açıklamalarda bulundu.

3 yıldır görevde olduklarını belirten Akyüz, şu ifadeleri kullandı:

Bir meslek olmadığı için, gönülle yapılan bir şey olduğu için şu an öğrenme sürecimizi tamamlayıp, ustalık dönemine geçmek istiyoruz. Derneğimiz aslında uzun süredir Hakan Ünsal’dan beri bütçe daha yukarı bir bütçe sağlandığı için hizmetlerimiz de bu oranda arttı. Sezon başı kamplarımız var. Boşta kalan oyunculara sezon başı kamp yapıyoruz. Daha sonra profesyonel futbolcuların kulüplerle, federasyonla yaşadığı sorunlarla avukatlık ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Futbol oynamış ama futbol hayatında başarısız olmuş, futbol sonrasında sakatlık yaşamış, boşanmış, çalışamayacak olan yaklaşık 50 üyemize maddi destekte bulunuyoruz. Bu süreçte futbol sonrasında sorun yaşamış avukatlık hizmeti, emeklilikle ilgili danışmanlık hizmeti veriyoruz. Futbolcuların hakem olmasıyla ilgili organizasyonu tekrarlamak istiyoruz. Çünkü futbolu bilen, empati kurabilen insanların hakem olmasının daha iyi olacağına inanıyoruz. Futbolculuk sonrasında yaşamış oldukları sakatlıklarının tedavisi için Ataköy’de fizik tedavi merkezimiz var. 3 yıllık süreçte şunu gördüm; değerli ve güçlü olabilmek için seni temsil eden futbolcuların derneğe destek olması gerekiyor. Bu anlamda birlik, beraberlik anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Aktif sporcuların desteğini daha çok görmek istiyoruz. Çünkü güçlü bir dernek, üyeleriyle güçlü olabilir. İnşallah bu süreçte de bunu sağlamak istiyoruz.

"Derneğimizi daha güçlü ve kalıcı hale getirebilmek için çalışıyoruz"

Güney Afrika’da düzenlenecek FIFPRO kongresi hakkına bilgi veren Başkan Akyüz, şu şekilde konuştu:

FIFPRO’ya üyeyiz. Evrensel değerlere ulaşmak, futbolumuzu daha iyi yere getirebilmek için, derneklerin sorumluluklarının neler olduğu önemli. Bu anlamda Avrupa’da bizden çok daha güçlü dernekler var. Biz de derneğimizi daha güçlü ve kalıcı hale getirebilmek için çalışıyoruz. Değerli olabilmek için üyelerin bize sahip olabilmesi gerekiyor. Şimdi de önümüzde Güney Afrika’da bir FIFPRO kongresi var. Burada futbolu, futbolcuların bu büyük pastada nasıl değer alabilir, futbol sonrasında nasıl kalıcı olabiliriz, kadın futbolunda aileleri nasıl işin içine sokabiliriz ile ilgili bir kongreye gidiyoruz. İnşallah oradan güzel izlenimlerle döneceğiz.

"Galatasaray ve Fenerbahçe üst seviyede kadro kurdu"

Süper Lig’de bu sezonki şampiyon yarışının sorulması üzerine Saffet Akyüz, şu cevabı verdi:

Ligimizde son yıllarda son haftalara kadar rekabetin olmasın güzel. Bu sezonki başlangıçta da Galatasaray ve Fenerbahçe daha üst seviyede kadro kurdu. Bunu artılarını iki takım da Avrupa kupalarında gösteriyor. Bu rekabet tahmin ediyorum lig sonuna kadar gidecek. İki takım da bence bir düşüş sürecine girdi. Başarı için bu düşüşün ne kadar süreceği önemli. Bu düşüşte teknik ekibin oyunculara ne kadar nüfuz edeceği, denge kurabileceği önemli. Bu düşüşü kısa süren takım bence şampiyonluk ipini göğüsleyecektir. İki takımın da etkili bir kadrosu var. Kadro derinlikleri uzun maratonda önemli. Hak eden kazansın. Türkiye’nin gündeminde hakemler var. Bu VAR sisteminde insanların içinde olması sebebiyle, oraya gelen hakemler geliş hiyerarşileri çok önemli. Biz futbolcular sisteme dahil olursa, tarafsız şekilde yönetecek hakemler olmasını istiyoruz. İyi olanın, hak edenin kazanacağı bir lig olmasını diliyorum

"Futbolu doğal ortamına tekrar sokaklara indirmemiz gerekiyor"

Süper Lig’deki golcüler hakkında da yorum yapan Akyüz, şu değerlendirmede bulundu:

Bunlar uluslararası oyuncular. Icardi, Dzeko dünya starı bir oyuncu. Aboubakar da öyle. Biz dernek olarak şuna bakmak istiyoruz; biz bunların içinde nasıl Türk oyuncular yer alabilir, bunun çalışmasını yapmamız gerekiyor. Biz Türk futboluna nasıl değerli hale getirebiliriz, dernek olarak bunla ilgili çalışmamız gerekiyor. Federasyonla, devletle, futbolu doğal ortamına tekrar sokaklara indirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu uluslararası oyuncularla baş edebilecek oyuncuların açıkçası iyi bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Bunun için de altyapı, zemin ve çocukların özellikle sokakta bireysel olarak özelliklerini geliştirecek alanların oluşturulması gerekiyor. Yoksa biz yine dünyanın en iyi oyuncularını belli bir yaşa geldikten sonra Türkiye’ye getirip, onlarla övünmemiz gerekiyor. Türkiye olarak kendi çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Şu an baktığımızda yabancı oyuncular Türk Ligi’ni domine ediyor, 14 yabancı var. Bu kırabilecek bir sistem açıkçası gözükmüyor. Buna altyapıya önem vererek, çocuklarımızı sokağa indirerek bir rekabet yapmak gerekiyor.

"Okan Buruk adım adım yukarı çıkan ve bunu hak eden bir antrenör"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, genç nesil antrenörler içinde iyi bir çıkış yakaladığını belirten Başkan Akyüz, şunları dedi:

Buraya gelirken de belli bir periyottan, Elazığspor’dan başlayan bir hikayeyle beraber adım adım yukarı çıkan ve gerçekten bunu hak eden bir antrenör. Galatasaray’da da ona verilen şansı çok iyi değerlendirdi. Antrenörlerin kalıcı olması için biraz yaşadığı zorlukları, bu düşüşlerdeki tepkileri ve onları ne kadar kısa sürede takım içinde çözüp, tekrar yoluna devam etmesi önemli. Okan Buruk’un önündeki engel bu. Kalıcı olabilecek sorunlarda nasıl tepki verecek, bunlara bakmak lazım. Ama şu anki yolu gerçekten yaklaşık 10 yıllık kariyerde maksimum seviyede verimli, çok pozitif. Oyuncuyken de öyleydi. Antrenör olarak da çok pozitif. İsmail Kartal da çok zorlu bir süreçten geldi. 3. kez Fenerbahçe’ye geldi. Antrenörler oluşturdukları ekiplerle değerlidir. İki takım da Türkiye Ligi’nin üstünde iyi ekip kurdu. Onun karşılığı olarak da meyvelerini topluyorlar. Demek ki ortada bir ekip ve iyi bilgi var ki bu takımı oluşturmuşlar.

"Sadece antrenör olarak kalmamız gerekiyor, yönetici olarak kademe kademe yukarı gitmemiz gerekiyor"

Futbolun içinden gelmiş insanların futbolun içine girmesi gerektiğini vurgulayan Saffet Akyüz, sözlerini şöyle tamamladı:

Sadece antrenörler olarak sistemde yer almamız gerekiyor. Hakem olarak yer almamız gerekiyor, yönetici olarak, altyapı departmanlarında yönetici olarak yer almamız gerekiyor. Çünkü empati kurmak gerekiyor. Bizler gibi okumuş, eğitimli insanların tekrar futbolun içine girmesine federasyonumuzun ve kulüplerimizin teşvik etmesi gerekiyor. Biz birini araya sokarak antrenör, yönetici olmamız gerekiyor. Onların futbolun içinde olmanız gerekiyor diye söylemeleri gerekiyor. Eğer futbol gelişecekse hak edenlerin sistemin içinde olması gerekiyor. Bunla ilgili beklentilerimiz var. Daha çok sporcunun futbolun içinde, federasyonun içinde olması gerekiyor. Basketbol federasyonuna baktığımızda, başındaki kişi basketbolumuzu ABD’de, Avrupa’da temsil etmiş biri. Futbolda çok büyük bir pasta var. Bizim burada futbolcular da kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Sadece antrenör olarak kalmamız gerekiyor, yönetici olarak da alt seviyelerde başlayıp, kademe kademe yukarı gitmemiz gerekiyor. Bugün baktığımızda Hamit Altıntop haricinde futbol federasyonunda bizi temsil eden hiç kimse yok. Bunun çoğaltılması gerekiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)