MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, yeni spor yasasının yürürlüğe girmesinin ardından, kulüp yöneticilerinin kendi bulundukları dönemdeki fazla borçlardan sorumlu olacaklarını söyledi.

MHP Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

Sancaklı canlı yayında 'Yeni Futbol Yasası'nı tek tek açıklayarak, "Türk futbolunu artık sistem yönetecek." dedi.

Sancaklı'nın sözleri şu şekilde:

"TOPLAM BORÇ 18 MİLYAR TL"

"Türk futbolu 30 yılı aşkın kötü yönetiliyor. Kulüpler tam batacak gibi oluyor. Hükümet bir şekilde batırmıyor. En 2009'da yapılan bir şeydi. Şu an türk futbolu kurtarılacak gibi değil. Türk futbolu battı. Süper Lig'de bütün kulüplerin borcu toplam 18 milyar TL, 4 büyük kulübün faiz borcu yıllık 3 milyar TL. Devenin sadece burnunu düzeltmeye çalışırsanız sorun çözülecek mi? Bankalar para verdi ne oldu, düzeldi mi? Hayır."





"TÜRK FUTBOLUNU ARTIK SİSTEM YÖNETECEK"

"Futbolu, futboldan gelenler yönetsin. 'Her futbolcu çok mu iyi yönetir' diyenler, futbol tarafını iyi yönetir. Spor Bakanı'na teşekkür ediyorum buradan. Yasada en önemli maddelerden biri, kulüp başkanları ve yöneticiler kendi bulundukları dönemden fazla borçlardan kendileri sorumlu olacak ve cebinden ödeyecek. İkincisi ise, suç işlemiş olanlar kesinlikle yönetici olamayacak. Denetim gelecek. Bir diğeri ise her federasyonda 9 kişilik yönetimde branşın sporcusu olacak. Yasa çıktıktan sonra futbolu sistem yönetecek."

Saffet Sancaklı, yeni spor yasası hakkında bilgi verdi VİDEO