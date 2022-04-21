MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, kulüp başkanı ve yöneticilere, "Buradan hepinize söylüyorum, Türkiye'de 500 tane 1000 tane şerefli adam yok. Bir siz mi şereflisiniz?" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin 13 maddesi onay aldı.

Kanun teklifinin görüşmelerinde, bazı maddeler üzerinde muhalefet milletvekillerinin de imzasını taşıyan ortak önergelerle değişikliğe gidildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Spor Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sancaklı, belli suçlara karışmış kişilerin hayatları boyuncu hiçbir spor branşında, federasyonda, kulüpte yöneticilik yapamayacağını belirtti.

Saffet Sancaklı'dan kulüp başkanlarına tepki İZLE



“Kulüpler borç batağında”

Sancaklı, TBMM'deki konuşmasında yasanın neden çıkması gerektiğini açıkladı. Sancaklı, ''2016 yılında bu yasanın çıkması gerektiğini söyledik. Ben milletvekili olmadan önce bu yasa çok kez buraya gelmiş ama bir türlü yasallaşmamış. Türk sporunu ve Türk futbolunu yöneten kişiler kimler? Spor'un içinde olmayanlar yönetmeye geliyor. Yöneticilik yapan herkese lafımız değil. Futbol popüler diye oradan konuşuyorum. Keşke bu yasa daha önce çıksaydı. Kulüplerimizin büyük çoğunluğu, 5 takım hariç borç batağına saplanmış durumda! 31 Mayıs 2021 yılında olan rakamları söylüyorum. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplam borcu 17 milyar TL... Geçen sene bu zamanlarda bu kadardı. Sonradan kur farkı ve transfer dönemi araya girmiş. 1 Aralık 2021 yılı tarihi yani 5 ay önce 4 kulübün borcu 26 milyar TL olmuş...'' ifadelerini kullandı.

“Oyuncu yetiştirmeyen kimse yöneticilik yapamayacak”

Sancaklı, kulüp başkanları ve yöneticilerine seslenerek, “Geçmiş borçlarını ödemeleri lazım. Doğal olarak 15-20 tane yabancı almayacaklar. Ne yapacaklar? Altyapıya yatırım yapacaklar. Bizim Türk çocuklarına yatırım yapacaklar. Birkaç sene sonra göreceksiniz. Oyuncu fışkıracak Türkiye'de... Görmüyor musunuz? 16 yaşında çocuklar şu anda Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta oynuyor.

Ya bu çocuklar oynar ama onları alana bırakacaksın. Çocuk geliyor, yetişti yetişiyor. 8 yaşında başlıyor, geliyor 18-19 yaşında bir gelip bakıyor ki takımda 16- 17 tane yabancı var. Çekiyor, dönüyor, gidiyor küsüyor. Ne oldu bu şimdi bu Arda'lar falan çıktı bu genç çocuklar aslan gibi oynuyorlar. Gençlere bu fırsatı vermemiz lazım. Biz şu anda bu kanunla kulüpleri altyapıya zorlayacağız.





“Bir siz mi şereflisiniz?”

Eğer altyapı ile uğraşmayan oyuncu yetiştirmeyen kimse orada yöneticilik yapamayacak. Başkanlık yapamayacak. Çünkü beceremeyecek. Bu arkadaşlara buradan söyleyeyim diyorlar ki siz bu yasayı çıkarırsanız eğer yönetecek adam bulamazsınız. Başkan ve yönetici bak bu Türk milletine saygısızlık yapmayın. Buradan hepinize söylüyorum, Türkiye'de 500 tane 1000 tane şerefli adam yok. Bir siz mi şereflisiniz?” ifadelerini kullandı.

“Kulüpler anahtarlarını valiye teslim etmek üzereler”

Sancaklı açıklamalarının devamında, “Kulüpler, bu borçlarını yasal olarak banka faizlerini ödemek isteseler eğer, yüzde 20-25 faizleri hesaplarsak eğer senede 8-9 milyar TL faiz parası ödemek zorundalar. Mümkün değil bunu çıkaramazlar. 4 büyükler dahil, kulüpler anahtarlarını valiye teslim etmek üzereler. Acı ama gerçek. Bu yasa çıkmasın diye çabalayanlara soruyorum. Ülkemizin gözbebeği Milli Takımımızın durumu ne şu anda? Dünya Kupasına katılamadık. Avrupa Şampiyonasına katıldık ve sıfır puanla sonuncu olduk. Uluslar Ligi var grubumuzda Faroe Adaları, Lüksemburg, Litvanya, Kıbrıs Rum Kesimi, Cebelitarık gibi takımlar var. Türkiye, bu takımlarla aynı grupta ise Türkiye'de oyunculara 4-5 milyon euro paralar neyin nesi? Hepimizin burnuna pis kokular geliyor. Bu yasayı hep birlikte çıkaracağız.

Bırakın Avrupa Kupalarında derece almayı, men cezası aldı, ceza var, transfer yasağı aldı. Tekrar belirtiyorum, ben yabancı oyuncuya karşı değilim. Ben Türk futbolcusunun çok yetenekli olduğunu, bırakın Türkiye Ligi'ne oyuncu yetiştirmeyi Avrupa'ya oyuncu yetiştiririz. Alakasız, yoldan bulduğunuz adamları getirirseniz bu duruma düşersiniz. Kriter koyacağız. İngiltere, kurallar koymuş ve kötü oyuncu alma şansı yok. Bizde kimi yakalarsan al gel var.

Yayın geliri 16-17 sezonunda 590 milyon dolar idi. Aradan 5 sene geçti yeni teklif verildi ve kesinleşmiş bir olay yok.100-120 milyon dolar arasına denk gelecek teklif var. Futbolun kalitesi o kadar düştü. Federasyonda olan kavgayı görüyorsunuz. Bu kadar tesis yapıldı, stat yapıldı, para var... Yasa da 60'a yakın madde var. Kulüp başkanları ve yöneticiler bulundukları dönemde fazla olan borçtan sorumlular... Bir kulübe 100 lira bütçesi var diyelim, yüzde 10 borçlanma hakkı var. 110 lira ile kulübü yönetecek. 120-170 lira yaparlarsa eğer o parayı cebinden verecek. Vermezse, mal varlığına el koyulayacak ya da hapis cezası alacaklar. Canı sıkılıp menajerle birlik olup ceplerini dolduramayacaklar. Bu yasanın en önemli maddesi bu.

“Türkiye örnek gösterilecek”

İkincisi hep anlatıyoruz ya diyoruz ki bu sporu sporun dışındakiler yönetiyor. 64 tane Federasyonun 64'üne de şunu koyduk; 11 kişilik yönetimde en az o branşta milli olmuş, o branşta milli olmuş, 2 tane sporcu olacak. Bu arkadaşlar başarılı olur, tabiİ bu neyi getirecek ben araştırdım. Dünyada hiçbir ülkede bütün federasyonlarla böyle bir kanun yok. Türkiye'de bir ilk olacak bu yani dünyada spor konuşulduğu zaman göreceksiniz. Türkiye örnek gösterilecek. Sporun içinden gelen insanların spor yönetimlerinde olduğu ülke denecek. Bu ülke açısından da büyük prestiji olacak. Örnek olarak şunu söyleyeyim, rahmetli Naim Süleymanoğlu... Türkiye Halter Federasyonu AS Başkanı seçildi. Yanılmıyorsam 1.5 ay sonra dünya Halter Federasyonu seçimleri var. Fakat Naim Süleymanoğlu öyle bir halterci ki yüzyılın en iyisiydi. Bütün olimpiyat rekorları kıran bir Türk'tü. Dünya Halter Federasyonu Başkanı, Naim Süleymanoğlu'na mektup yazdı. 'Lütfen gelip Dünya Halter Federasyonu'nda da asbaşkanı olur musun'' diye davet ettiler ve rahmetli Naim, Dünya Halter Federasyonu as Başkanlığı yaptı. Uzun yıllar şunu anlatmaya çalışıyorum, bu milli efsane sporcular gelip federasyonlarda görev yapınca göreceksiniz. Çoğu dünyanın o branştaki federasyonların da yönetim kuruluna girecekler. Yani Türk spor adamları dünyanın federasyonlarında yöneticilik yapabilecekler. Onun için bunu da çok önemsiyorum.

“Temiz eller operasyonu başlıyor”

Üçüncü ise, temiz eller operasyonu başlıyor. Üçüncü söyleyeceğim madde spor kulüplerine, spor kulüplerinde başkan veya kurul üyesi olabilecek. Belirli suçlardan mahkum olmamak şartı getirilmektedir. Bir suçları işlemiş adamlar hayatları boyunca hiçbir spor branşında spor kulübünde hiçbir federasyonda yöneticilik yapamayacaklar. Şikayet ediyoruz ya arızalar gelip spor yönetiyor, spor yöneticisi oluyor. Adam kendine gelip temizlemeye çalışıyor. Suç işlemiş, ceza almış kendini gelip, spor kulüplerinde temize çıkarıyor. Toplumda kabul görüyor diyoruz ya şimdi suçları sayıyorum. Mesela suçlar şöyle tabi bu suçtan dolayı kasten işlenmiş suçlardan 1 yıl ceza alma şartı var. Devletin güvenliğine karşı suçlar işlenen suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, terörün finansmanını sağlama, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, fuhuş, uyuşturucu, şike, teşvik, kanuna aykırı bahis şans oyunları vb. Şimdi ben sana soruyorum, arkadaşlar, bu suçları işleyen adamların sporda ne işi var? Ama maalesef yıllardır bunları işlemiş olan adamlar da geldi, spor kulüplerini yönetti. Geldi federasyonunda yöneticilik yaptı. Sonra biz de dışarıdan şikayet ediyoruz.

Menajerler oyuncularla bir kontrat imzalıyor, ömür boyu esir tutuyorlar. Yani kontratı yaptırmış, ömür boyu peşini bırakmıyor. 2 yıla düşürdük bu kontratları ve 2 yıl sonra memnunsa oyuncu ile menajer karşılıklı devam edecekler. Fakat buradaki ana şey ise, oyuncuyla kulübün yaptığı kontratlar bakanlığa gidecek artık denetim için. Yani ikinci bir kontrat yapılmasın diye bakanlığa giden kontrat aynı federasyona gidecek ve tek bir kontrat bilinecek. Film çevirdin, ikinci bir kontrat yaptınız işte o zaman yandınız. Ne diyor yasamız, menajerin menajerlik faaliyeti ömür boyu bitiyor. Bu risklerin hiçbirine menajer girmeyecek bir tane kontrat için.” ifadelerini kullandı.