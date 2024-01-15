Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev PFDK'ya sevk edildi TFF; Antalyaspor, Başakşehir, Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in ideolojik propaganda nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İsrailli futbolcular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in yanı sıra kulüpleri Antalyaspor ve Başakşehir'i "İdeolojik propaganda" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Sagiv Jehezkel'in Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı hareket sebebiyle "İdeolojik propaganda" kapsamında tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi.

Aynı zamanda Antalyaspor'un da oyuncusunun hareketi nedeniyle aynı maddeden PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada Başakşehir forması giyen İsrailli oyuncu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle "İdeolojik propaganda" kapsamında hem kendisinin hem de kulübünün disipline sevk edildiği aktarıldı.

Beşiktaş ve Karagümrük de sevk edildi

Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün de "Çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Neler yaşandı?

Antalyasporlu Jehezkel'in, Trabzonspor maçında attığı golün ardından gol sevincinde gösterdiği bantta "100 days... 7.10" yazıyordu.

Eden Karzev de benzer şekilde sosyal medya hesabından, "100 Bring Them Home Now" paylaşımı yaptı.