Sahadan çekilen Adana Demirspor'u hangi cezalar bekliyor?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Mertens'in yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazandı.

Alvaro Morata penaltı golüyle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

ADANA DEMİRSPOR, SAHADAN ÇEKİLDİ

Tayfun Aydoğan ve Semih Güler, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile konuştuktan sonra 30. dakikada takımı sahadan çekti.

TFF'NİN FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, şu ifadeler yer alıyor:

Müsababakyı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir.