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    Şahan Gökbakar: Gelecek sezon TRT'de izlemek keyifli olacak

    Galatasaray taraftarı ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Trabzonspor yenilgisinin ardından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 12:11
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    Şahan Gökbakar: Gelecek sezon TRT'de izlemek keyifli olacak

    Süper Lig 'in 23. haftasında Trabzonspor 'a kaybederek kötü gidişatını sürdüren Galatasaray 'da tehlike çanlar çalarken ünlü isimden olay bir paylaşım geldi.

    Sarı-kırmızılı takıma olan tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Trabzonspor maçının ardından eleştirel bir tweet atarken küme düşme vurgusu yaptı.

    Şahan Gökbakar: Gelecek sezon TRT de izlemek keyifli olacak #1

    "MAĞLUBİYET SÜRPRİZ DEĞİL"

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar, "Tebrikler Trabzonspor. Bu maç Galatasaray uzun zaman sonra iyi futbol oynadı denebilir. İki tane kişisel hata sonucu 2 gol yedi. Ancak mağlubiyet sürpriz değil. Çünkü kötü gidişe dur demek için köklü değişimlere ihtiyaç var. Gelecek sene TRT'den izlemek de keyifli olacak..." ifadelerini kullandı.


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