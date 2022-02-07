Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a bir tepki daha

Galatasaray'ın Alanyaspor'la 1-1 berabere kalması sonrasında skordan çok oynanan oyun eleştirilmişti. Kötü yorumlara ünlü oyuncu Şahan Gökbakar bir yenisini daha ekledi.

Süper Lig'de lider Trabzonspor 'un tam 29 puan gerisinde kalan ve 5 maçtır kazanamayan Galatasaray 'da kötü gidişat devam ederken, camiadan da tepkiler gelmeye devam ediyor.

Burak Elmas ve yönetimi için haftalardır 'istifa' sloganları atılırken, yeni teknik direktör Domenec Torrent'in de henüz 3 puanla tanışamaması İspanyol hocaya da eleştiri oklarının yönelmesine sebep oluyor.

"EN KÖTÜ DÖNEM DEVAM EDİYOR"

Galatasaraylılığıyla bilinen ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da 1-1 sona eren Alanyaspor karşılaşması sonrasında tepkisini kişisel sosyal medya hesabından dile getirdi. Başarılı oyuncu, "Galatasaray bugün 2 puan daha kaybetti. Maçın ikinci yarısında kaleyi bulan şutu sıfır(0) olan bir Galatasaray izledik. Bu koskaca kulübü bu hale getiren başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu, başarısızlık zincirlerine bir halka daha eklediler. Tarihin en kötü dönemi devam ediyor." dedi.

Gökbakar'ın söz konusu tweeti kısa sürede binlerci beğeni ve paylaşım aldı.

İşte o tweet: