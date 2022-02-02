Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki

Galatasaraylı ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Burak Elmas karşıtlığına devam ediyor. Gökbakar son paylaşımında yine yönetime yüklendi.

Galatasaraylılığıyla bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar Twitter hesabından yaptığı sert paylaşımlarla sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas’a tepki gösterdi.

Gökbakar, GS TV’de düzenlenen canlı yayında “Sosyal medyada taraftarın duygularıyla oynayan bir takım odaklar var. Bunların birçoğunu mahkemeye verdik. Televizyonlarda da hadsiz yorumlar var, bugün itibariyle onlara da savaş açıyoruz.” ifadelerini kullanan Burak Elmas’a cevap verdi.

"BAŞKAN NEYİ ANLATIYORSUN"

Sarı-kırmızılı takımın transfer politikasını da eleştiren Şahan Gökbakar, yönetime ağır şekilde yüklendi.

İşte Gökbakar’ın yaptığı paylaşımlar:

"Başkan siz neyi anlatıyorsunuz? Ne sosyal medyası, ne algısı ne, ne dış güçleri, ne diyorsunuz Allah aşkına? Ligde düşme hattıyla 3 puan var, gençleştirme dediğin takıma 36 yaşında adam aldın, Gedson’u da Beşiktaş’a kaptırdın, sonra da çıkıp racon kesen konuşmalar!"





"TARİHİMİZİN EN KÖTÜ DÖNEMİNİ YAŞATTIN"

"Söylenecek tek şey var. Lafı gevelemenin alemi yok. Galatasaray tarihinin en kötü dönemini yaşatan, son derece başarısız bir başkan ve yönetimsiniz. Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz. Ne söylerseniz söyleyin gerçek bu başkan."