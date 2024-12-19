Saint Maximin, Eyüpspor'a özel olarak hazırlanıyor

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Şampiyonluk yarışında yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor karşısında zorlu bir deplasman mücadelesine çıkacak.

Teknik direktör José Mourinho, sakat futbolcu sayısının fazlalığı nedeniyle kadroda zorunlu değişikliklere gidiyor.

SAINT-MAXIMIN İLK 11'DE

Mourinho, Eyüpspor karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Oğuz Aydın'ın yerine bu sezon performansıyla dikkat çeken Allan Saint-Maximin'i ilk 11'e almayı planlıyor.

21 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Fransız futbolcunun, özellikle sol kanatta yaratacağı dinamizmle takımını sonuca taşımayı hedefliyor.

Portekizli teknik adam, Saint-Maximin'in yeteneklerinden ve hızıyla rakip savunmayı zorlayarak takımına avantaj sağlamasından umutlu.

Bu kritik mücadelede Fransız yıldızın performansı, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolundaki kaderini etkileyebilir.