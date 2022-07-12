Saiss'in sakatlığı ciddi çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'ten kötü bir haber geldi. Saiss'in Süper Lig'in ilk haftasındaki Kayserispor maçına yetişemeyebilir.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'a yeni transferlerinden biri olan Romain Saiss'ten kötü bir haber geldi.

Wolwes'tan bedelsiz olarak kadroya katılan futbolcunun sakatlığı son bulgulara göre beklenenden daha ciddi çıktı.

Faslı stoper, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyebilir.

Sağlık heyeti çalışıyor

Vida'nın ayrılmasının ardından savunmanın yeni lideri olarak görülen Saiss için Beşiktaş sağlık heyeti çaba harcayacak.

Futbolcunun Kayserispor maçındaki durumu öncesi kararı Valerien Ismael verecek.

Bilindiği üzere Saiss, siyah-beyazlılara transfer olduktan sonra milli takım kampında sakatlanmıştı.