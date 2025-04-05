Sakaryaspor, Adanaspor karşısında iki golle güldü

Haber Merkezi
1.Lig'in 32. hafta mücadelesinde Sakaryaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip, 2-1'lik skorla kazandı.
SAKARYASPOR İKİ GOLLE KAZANDI
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Kahraman Demirtaş ile 83. dakikada penaltıdan Ognjen Ozegovic kaydetti. Adanaspor'un tek golünü ise 59. dakikada Sokol Çikalleshi attı.
Adanaspor'da Yusuf Can Esendemir, 81. dakikda kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Hakan Keleş'in ekibi Adanspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı
ADANASPOR 27 PUANDA KALDI
Bu galibiyetin ardından Sakaryaspor, puanını 42'ye yükseltti. Adanaspor, 27 puanda kaldı.
1.Lig'in gelecek haftasında Sakaryaspor, Boluspor deplasmanına gidecek. Adanaspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.
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