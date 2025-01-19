Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti

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1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Sakaryaspor oldu.

SAKARYASPOR, DEPLASMANDA KAZANDI

Sakaryaspor'un golleri, Dylan Saint-Louis, Mendy Mamdou ve Fernando'dan (P) geldi.

Keçiörengücü'nün gollerini ise Malaly Dembele ve Görkem Bitin kaydetti.

Keçiörengücü'nde Görkem Bitin, 90+6. dakikada penaltı kaçırdı.

5 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Bu sonuçla birlikte puanını 26'ya çıkaran Sakaryaspor, 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken Keçiörengücü 27 puanda kaldı ve üst üste 4 maç kaybetmiş oldu.