Sakaryaspor - Ankaragücü maçında kazanan çıkmadı

Haber Merkezi
1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Sakaryaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Sakaryaspor'un gollerini 21'inci dakikada Mendy Mamadou ile 84'üncü dakikada Ognjen Ozegovic kaydetti.
Ankaragücü'nde fileleri 59'uncu dakikada Riad Bajic ve 61'nci dakikada Owusu Kwabena havalandırdı.
ANKARAGÜCÜ, 2 KIRMIZI KART GÖRDÜ
Ankaragücü'nde 90+6'da Renaldo Cephas, 90+9'uncu dakikada Owusu Kwabena kırmızı kartla cezalandırıldı.
TAKIMLAR 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU
Bu sonucun ardından Sakaryaspor 34, Ankaragücü ise 31 puana yükseldi.
Ligde bir sonraki hafta Sakaryaspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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