Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'in, alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen bir tartışma sırasında darbedildiği anlar telefon kamerasına yansıdı.
Olay anında kayıtta olan telefon, yaşanan gerginliği tüm detaylarıyla kaydetti.
TEHDİT EDİP TOKAT ATTI
Saldırıyı gerçekleştiren Sakaryaspor reklam ve sponsorluk sorumlusu Hamza Cengiz Şen'in, Gökhan İn ile konuşurken dile getirdiği tehditkar sözler dikkat çekti.
Tehditlerini savururken ayağa kalkan Şen'in, Gökhan İn'e fiziksel şiddet uyguladığı görüldü.
Saldırgan, darp sırasında şu sözleri sarf etti:
"Dinle beni. İsim kullanmayacaksın. Artık basın açıklaması yok. Bu işler bitti. Birol'un aldığı 150 bin TL’yi de bu hafta sen ödeyeceksin. Duyuyor musun beni? Bana bak!"
"BENDE KALP VAR"
Başkan Gökhan İn tehditler karşısında, "Tamam oğlum, sakin ol. Bende kalp var biliyorsun değil mi? Tamam." ifadelerini kullandı.
Gökhan İn'i darp eden kişinin “Olamayacak bunlar” dediği anda video kaydı sona erdi.
KONGRE PAZAR GÜNÜ YAPILACAK
Geçtiğimiz hafta yapılan Sakaryaspor’un olağanüstü genel kurulunda yeterli katılım sağlanamadı.
Kongre öncesinde Başkan Gökhan İn ile adaylardan Metin Kurtuluş arasında bir görüşme gerçekleşti.
Sakaryaspor kongresi, 22 Eylül Pazar günü Sakarya Atatürk Stadı’nda çoğunluk şartı olmadan yeniden yapılacak.
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