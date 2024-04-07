Sakaryaspor, Boluspor'u eli boş gönderdi

ensonhaber.com
1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, Boluspor'u ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Yonathan Del Valle ile 43. dakikada Odise Roshi atarken karşılaşmanın 52. dakikasında Erdi Dikmen kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Play-off yolunda kritik galibiyet
Bu sonuçla play-off yolunda kritik bir galibiyet alan ve puanını 50 yapan Sakaryaspor, ligdeki bir sonraki maçında Erzurumspor deplasmanına gidecek.
43 puanda kalan Boluspor ise Ümraniyespor'u konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış