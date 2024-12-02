Sakaryaspor, Boluspor'u iki golle geçti

Haber Merkezi
1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Sakaryaspor oldu.
SAKARYASPOR, 2 GOLLE KAZANDI
Sakaryaspor'un gollerini 44. ve 47. dakikalarda Mendy Mamadou kaydederken, Boluspor'un tek golünü 33. dakikada Daniel Avramovski kaydetti.
BOLUSPOR, 21 PUANDA KALDI
Bu sonuçla birlikte 2 maç aranın ardından kazanan Sakaryaspor puanını 17'ye yükseltirken, Boluspor 21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Sakaryaspor deplasmanda Pendikspor'a konuk olurken, Boluspor evinde Ankaragücü'nü konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış