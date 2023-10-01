Sakaryaspor, Eyüpspor'un serisini bitirdi Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor, Arda Turan'ın takımı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlılar, bu galibiyetle, rakibinin galibiyet serisini sonlandırdı.

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1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 2-0'lık skorla kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 56. dakikalarda Kabongo Kasongo kaydetti.

Eyüpspor ilk kez yenildi

84. dakikada Caner Erkin direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve Eyüpspor kalan dakikaları 1 kişi eksik oynadı.

1. Lig'e 6'da 6 galibiyet alarak başlayan Eyüpspor, ilk kez yenilerek puan kaybetti ve 18 puanda kaldı.

Sakaryaspor ise 5 maçlık galibiyet hasretini bitirdi ve puanını 8'e çıkardı. Sakaryaspor'un yeni hocası Tuncay Şanlı ise 3. maçında ilk kez kazandı.

Eyüpspor, gelecek hafta Bodrumspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor ise Manisa FK deplasmanına gidecek.