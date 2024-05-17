Sakaryaspor, finaldeki rakibini bekliyor 1. Lig'in son haftasında ezeli rakibi Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig için rakibini bekliyor.

İHA

1. Lig'in son haftasında, Marmara derbisinde 39. kez karşı karşıya geldiği Kocaelispor’u 2-0 yenen Sakaryaspor, direkt play-off finali oynamaya hak kazanmıştı.

Play-off’larda final müsabakasını bekleyen yeşil-siyahlılar, kazanması durumunda 17 yıl sonra Süper Lig'e yükselmiş olacak.

Bu çerçevede Sakaryaspor, Rüstemler Tesisleri’nde Coşkun Demirkaban yönetiminde final için hazırlıklarına başladı.

Play-off yarı finalinde de Çorum FK ve Bodrum FK, finalde Sakaryaspor'un rakibi olmak için mücadelesi verecek.

Sakaryaspor, Süper Lig için rakibini bekliyor

Sakaryaspor, play-off finalindeki muhtemel rakiplerinden Bodrum FK'ya, 1. Lig'in 5. haftasında 2-0 mağlup olurken, 22. haftada ise berabere kalmıştı.

Sakarya ekibi, bir başka muhtemel rakibi Çorum FK'yı ise ligin 6. haftasında 1-0, 23. haftasında da 3-1 mağlup etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)