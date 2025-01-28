Sakaryaspor, Mesut Bakkal'la yollarını ayırdı

İHA
1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında Manisa FK’ya 2-1 mağlup oldu.
Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı.
"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulüpten konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Teknik direktörümüz Mesut Bakkal ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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