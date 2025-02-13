Sakaryaspor, Şanlıurfaspor karşısında tek golle güldü

Haber Merkezi
1.Lig'in 24. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı deplasman ekibi Sakaryaspor 1-0'lık skorla kazandı.
SAKARYASPOR, TEK GOLLE KAZANDU
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü dakika 63'te penaltıdan Ognjen Ozegovic kaydetti.
Mücadelenin 75. dakikasında Şanlıurfaspor oyuncusu Philip Gameli kırmızı kart gördü.
ŞANLIURFASPOR, 28 PUANDA KALDI
Sakaryaspor, bu galibiyetin ardından puanını 33 yaptı. Şanlıurfaspor, 28 puanda kaldı.
1. Lig'in gelecek haftasında Sakaryaspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.
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