Sakaryaspor, Şanlıurfaspor'u mağlup etti

Haber Merkezi
1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Sakaryaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Sakaryaspor oldu.
GALİBİYET 2 GOLLE GELDİ
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Emre Demir ve 60. dakikada Fernando kaydetti.
SAKARYASPOR, PUANINI 7 YAPTI
Bu galibiyetin ardından Sakaryaspor puanını 7'ye yükseltti. Şanlıurfaspor 6 puanda kaldı.
Gelecek hafa 1. Lig'de Sakaryaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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