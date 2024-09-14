Sakaryaspor, Şanlıurfaspor'u mağlup etti
Haber Merkezi

1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Sakaryaspor oldu.

GALİBİYET 2 GOLLE GELDİ

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Emre Demir ve 60. dakikada Fernando kaydetti.

SAKARYASPOR, PUANINI 7 YAPTI

Bu galibiyetin ardından Sakaryaspor puanını 7'ye yükseltti. Şanlıurfaspor 6 puanda kaldı.

Gelecek hafa 1. Lig'de Sakaryaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editör