Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u iki golle geçti

Haber Merkezi
1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Sakaryaspor 2-0'lık skorla kazandı.
SAKARYASPOR, 2 GOLLE KAZANDI
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada Erdi Dikmen ve 90+1. dakikada Nsana Simon kaydetti.
YENİ MALATYASPOR BÜTÜN MAÇLARINI KAYBETTİ
Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor ligde 13 puana ulaştı. Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan ve 3 puanı TFF tarafından silinen Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sakaryaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
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