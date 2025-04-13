Sakaryaspor'a Pendikspor karşısında tek gol yetti

Haber Merkezi
1. Lig'de 34. hafta mücadelesinde Sakaryaspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
Müsabakada kazanan, 1-0'lık skorla ev sahibi Sakaryaspor oldu.
GALİBİYET GOLÜ EMRE DEMİR'DEN
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü, 62. dakikada Emre Demir kaydetti.
Fenerbahçe'den kiralanan ve bu sezon Sakaryaspor'da 29 maça çıkan Emre Demir, 7. golünü attı.
PUANLAR EŞİTLENDİ
İç sahada son üç maçını kazanan Sakaryaspor puanını 45'e yükseltti. Üç maç sonra kaybeden Pendikspor haftayı 45 puanla kapattı.
Gelecek hafta 1. Lig'de Sakaryaspor, Iğdır FK'ya konuk olacak. Pendikspor, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.
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