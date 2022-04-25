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    Sakaryaspor'da 1.Lig'e yükselmeyi garantiledi

    TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Sakaryaspor, Spor Toto 1.Lig'e yükselmeyi garantiledi.
    • 25.04.2022 - 04:08
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    Sakaryaspor'da 1.Lig'e yükselmeyi garantiledi

    İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Sakaryaspor'un gollerini 5. dakikada Ömer Bozan, 65. dakikada ise Onur Ramazan Toprak kaydetti.

    Ev sahibi Serik Belediyespor'un tek golü ise 68. dakikada Çınar Tarhan'dan geldi.

    2 hafta kala şampiyon oldular

    AA'nın haberine göre; rakibini 2-1 mağlup eden Sakaryaspor, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala grubunu birinci sırada tamamlamayı garantiledi.

    Futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı

    Karşılaşmanın ardından Sakaryasporlu futbolcular ile teknik direktör Tuncay Şanlı, sevinç yaşadı.

    Şanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

    Sakaryaspor da 1.Lig e yükselmeyi garantiledi #1

    Sakarya'da şampiyonluk sevinci

    Antalya'daki maçın bitiş düdüğüyle beraber Sakarya'daki taraftarlar kent merkezindeki Çark Caddesi'nde toplandı.

    Burada meşale yakan taraftarlar Demokrasi Meydanı'na kadar alkışlarla yürüdü.
    Bazı taraftarlar da araçlarla konvoy oluşturup kentte tur attı.

    Sakaryaspor da 1.Lig e yükselmeyi garantiledi #2

    "Uzun yıllar özlemini çektik"

    Taraftar Vedat Dizdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllar özlemini çektikleri bir mutluluğu yaşadıklarını belirterek "Bu şampiyonluğu gerçekten bu şehir çok istiyordu. Artık bir üst lige çıkmamız gerekiyordu. Şu anda tarif edebilecek bir şeyde değiliz, daha o mutluluğu yaşayamadık." diye konuştu.

    Sakaryaspor da 1.Lig e yükselmeyi garantiledi #3

    "Burada 4 büyükleri yendiğimiz günleri gördük"

    Taraftar Fatih Özcan da Sakarya'da çok galibiyetler, şampiyonluklar gördüğünü belirterek, "Burada 4 büyükleri yendiğimiz günleri gördük. inşallah o günleri de göreceğiz tekrar. Çok üzüldük, çok bekledik, en çok biz mutlu olacağız." şeklinde konuştu.

    Sakaryaspor da 1.Lig e yükselmeyi garantiledi #4

    "Çok ağlayarak döndük, artık sevinme zamanı"

    Taraftar Talha Bayraktar da "Play-off finallerine çok gittik. Çok acılar çektik, çok ağlayarak geri döndük. Artık sevinme zamanımız gelmişti. Mutluyuz." dedi.

    Sakaryaspor da 1.Lig e yükselmeyi garantiledi #5

    Sakaryaspor da 1.Lig e yükselmeyi garantiledi #6

    Sakaryaspor da 1.Lig e yükselmeyi garantiledi #7

    Sakaryaspor da 1.Lig e yükselmeyi garantiledi #8

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