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- Sakaryaspor'da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı
Sakaryaspor'da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı
TFF 2. Lig takımı Sakaryaspor, 3 futbolcusunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.
- İHA
- 18.09.2020 - 07:27
Pazar günü oynanacak olan Konyaspor maçı öncesi Sakaryasporlu futbolcular korona virüs testinden geçirildi.
"OYUNCULARIMIZ İZOLE EDİLMİŞİTİR"
Yapılan tetkikler sonucu futbolculardan 3’ünün testi pozitif çıktı. Sakaryaspor kulübünün resmi twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan tetkikler sonucunda 3 oyuncumuzun COVİD-19 testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.